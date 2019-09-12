Sivri dilli şarkıcı Demet Akalın, yine yaptı yapacağını… Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da sahne alan Hadise, "Mekanın sahibi geri geldi" paylaşımıyla olay olmuştu.

Önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülenen Akalın, Hadise'nin bu paylaşımı için yaptığı açıklamayla şaşırttı. Akalın, "Her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" diyerek ağızları açıkta bıraktı. Akalın'ın şok sözleri üzerine gözler Hadise'ye çevrildi.



Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Hadise, "Doğru adam çıkarsa evlenirim" itirafı yapmıştı.



Kızı Hira'nın babası Okan Kurt'tan geçtiğimiz yıl boşanan Akalın, işadamıyla birkaç ay sonra barışmıştı.

AYDIN HAMZA