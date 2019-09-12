Pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, önceki akşam yine Harbiye Açıkhava'daydı. İki gün arayla çıktığı konserlerde toplam 10 bin kişiye seslenen 73 yaşındaki sanatçı, enerjisiyle yine alkış aldı.

BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİK

Önceki akşam da şıklığıyla göz kamaştıran Süperstar'ın kostümleri, Züleyha Kuru imzası taşıyordu. Konser boyunca söylediği 35 şarkıyla hayranlarına rüya gibi bir gece yaşatan Ajda Pekkan, "Biz bugünlere kolay gelmedik" sözüyle de alkışları topladı.



Burcu Kara da konseri eşi Fırat Parlak ile izledi.