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enerjisiyle alkış aldı! İki gün arayla Harbiye’de konser...

, iki gün arayla Harbiye’deydi. Toplamda 10 bin kişiye seslenen 73 yaşındaki , önceki akşam da enerjisiyle hayranlarını mest etti...

10 numara star

Pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, önceki akşam yine Harbiye Açıkhava'daydı. İki gün arayla çıktığı konserlerde toplam 10 bin kişiye seslenen 73 yaşındaki sanatçı, enerjisiyle yine alkış aldı.

BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİK
Önceki akşam da şıklığıyla göz kamaştıran 'ın kostümleri, Züleyha Kuru imzası taşıyordu. Konser boyunca söylediği 35 şarkıyla hayranlarına rüya gibi bir gece yaşatan , "Biz bugünlere kolay gelmedik" sözüyle de alkışları topladı.


da konseri eşi ile izledi.

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