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Ünlü Çek model yeni yaşını 'da kutladı

İşadamı , eşi Çek model ’nın 48. yaş gününde gezisi düzenledi. İkili, ’nda romantizmin zirvesindeydi...

Peri masalı

TÜRKİYE aşığı dünyaca ünlü Çek model Tereza Maxova, yeni yaşını önceki gün Kapadokya'da kutladı. 48 yaşına giren Victoria's Secret'ın eski meleğini 2016'da evlendiği Türk işadamı Burak Öymen, 'e götürdü.

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KAPADOKYA ROMANTİZMİ

İşadamı, iki çocuğunun annesiyle Peri Bacaları'nın büyülü atmosferinde romantik anlar yaşadı.

Ülkemize övgü yağdıran Maxova, paylaşımlarıyla da yurdumuzun tanıtımına katkı sağladı.

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