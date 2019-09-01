TÜRKİYE aşığı dünyaca ünlü Çek model Tereza Maxova, yeni yaşını önceki gün Kapadokya'da kutladı. 48 yaşına giren Victoria's Secret'ın eski meleğini 2016'da evlendiği Türk işadamı Burak Öymen, Nevşehir'e götürdü.
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KAPADOKYA ROMANTİZMİ
İşadamı, iki çocuğunun annesiyle Peri Bacaları'nın büyülü atmosferinde romantik anlar yaşadı.
Ülkemize övgü yağdıran Maxova, Kapadokya paylaşımlarıyla da yurdumuzun tanıtımına katkı sağladı.
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