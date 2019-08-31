Los Angeles'ta yapılan Güzellik Konferansı'na (BeautyCon) katılan UNICEF İyi Niyet Elçisi Priyanka Chopra, nükleer savaşa destek vermişti. Chopra 26 Şubat'ta da attığı tweet'te "Zafer Hindistan'ın" anlamına gelen "Jai Hind" ifadesini kullanmış ve iletisine Hindistan Silahlı Kuvvetleri (#IndianArmedForces) etiketini eklemişti.
YURTSEVER OLMAK!
Çok sert tepkiler alan Chopra, geri adım atmamış ve Pakistan düşmanı olduğunu belirtip, "Ben vatanseverim" açıklaması yapmıştı. Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ı oynayan Esra Bilgiç, Chopra'yı eleştirdi ve "Yurtsever olmak savaşı teşvik etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor" dedi.
Bu açıklama binlerde destek yorumu aldı:
HELAL olsun Esra.
NÜKLEER savaşı övene, az bile söyledin Esra.
TÜRK tokadını beğendin mi Chopra.
SAVAŞ isteyen iyi niyet elçisi olur mu arkadaş.
HALİME Sultan'ın tokadı ağırdır.
YURTSEVER OLMAK!
Çok sert tepkiler alan Chopra, geri adım atmamış ve Pakistan düşmanı olduğunu belirtip, "Ben vatanseverim" açıklaması yapmıştı. Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ı oynayan Esra Bilgiç, Chopra'yı eleştirdi ve "Yurtsever olmak savaşı teşvik etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor" dedi.
Bu açıklama binlerde destek yorumu aldı:
HELAL olsun Esra.
NÜKLEER savaşı övene, az bile söyledin Esra.
TÜRK tokadını beğendin mi Chopra.
SAVAŞ isteyen iyi niyet elçisi olur mu arkadaş.
HALİME Sultan'ın tokadı ağırdır.
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