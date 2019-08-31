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  • 31.08.2019
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’un ’ı 'ten Priyanka Chopra'ya 'nükleer' tepkisi

lı oyuncu ve , ı övdü. ’da ’ı oynayan ’in Chopra’ya tepkisi, uluslararası övgü aldı.

Türk tokadı
Los Angeles'ta yapılan Güzellik Konferansı'na (BeautyCon) katılan , a destek vermişti. Chopra 26 Şubat'ta da attığı tweet'te "Zafer 'ın" anlamına gelen "Jai Hind" ifadesini kullanmış ve iletisine Hindistan Silahlı Kuvvetleri (#IndianArmedForces) etiketini eklemişti.



YURTSEVER OLMAK!
Çok sert tepkiler alan Chopra, geri adım atmamış ve düşmanı olduğunu belirtip, "Ben vatanseverim" açıklaması yapmıştı. Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ı oynayan Esra Bilgiç, Chopra'yı eleştirdi ve "Yurtsever olmak savaşı teşvik etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor" dedi.



Bu açıklama binlerde destek yorumu aldı:

HELAL olsun Esra.

NÜKLEER savaşı övene, az bile söyledin Esra.

TÜRK tokadını beğendin mi Chopra.

SAVAŞ isteyen olur mu arkadaş.

HALİME Sultan'ın tokadı ağırdır.

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