GEÇTIĞIMIZ sezon milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Hercai'nin başarısı sınırları aştı. Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı başarılı dizi, Türkiye'nin ardından Özbekistan'da yayınlanmaya başladı. Reyting rekortmeni 'Hercai', Özbekistan'da da kural bozmadı.



ÜLKEDE 'Beqaror' adıyla yayın hayatına başlayan 'Hercai' dizisi, ilk bölümüyle Özbekler'i de etkisi altına aldı. Dizi, yayınlandığı saatte en çok izlenen yapım oldu. Geçen sezon her Cuma, aynı saatte ekrana gelen rakiplerini sollayan 'Hercai', böylece bu başarısını da yurt dışına taşımış oldu.