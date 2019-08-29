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  • 29.08.2019
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Hayranlarından 'e anlamlı hediye

’in fanları, 37. yaş günü için lı bir aileye ev yaptırdı. Korel hayranlarına, "Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir yaşatıyorsunuz bana..." diyerek teşekkür etti.

Fanları kolları sıvadı

ÖNCEKI gün 37 yaşına giren Bergüzar Korel'e hayranları çok anlamlı bir hediye verdi. Güzel oyuncunun dünya çapındaki hayranları, topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları sonucu evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI
Korel hayranlarına, "Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir yaşatıyorsunuz bana..." diyerek teşekkür etti.

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