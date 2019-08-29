ÖNCEKI gün 37 yaşına giren Bergüzar Korel'e hayranları çok anlamlı bir hediye verdi. Güzel oyuncunun dünya çapındaki hayranları, topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları sonucu evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Korel hayranlarına, "Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana..." diyerek teşekkür etti.