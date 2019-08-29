AJDA Pekkan, önceki akşam Bodrum'u salladı. Antik Tiyatro'yu hınca hınç dolduran Süperstar, şarkıları, dansları ve enerjisiyle sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Ajda Pekkan, şarkılarının çoğunu hayranlarıyla beraber söyledi.

YAKLAŞIK 5 bin kişiye seslenen Süperstar, "Ben de Bodrumlu sayılırım. Hatta aksanım bile Bodrum aksanına benzemeye başladı" dedi. Ajda Pekkan, konserden hemen sonra ise VIP aracıyla Bodrum'daki lüks evinin yolunu tuttu.



Ozan Doğulu, konseri şarkıcı sevgilisi Hera ile en önden izledi.

73 yaşındaki Pekkan, tarzı ve enerjisiyle genç kızları aratmadı.