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  • 29.08.2019
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'u salladı!

Önceki akşam ’da konser veren , ‘Ben de buralı sayılırım. Artık aksanım bile Bodrumlular gibi oldu’ dedi. Ajda Pekkan, şarkılarının çoğunu hayranlarıyla beraber söyledi.

Bodrum starı

AJDA Pekkan, önceki akşam Bodrum'u salladı. Antik Tiyatro'yu hınca hınç dolduran Süperstar, şarkıları, dansları ve enerjisiyle sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı. , şarkılarının çoğunu hayranlarıyla beraber söyledi.

YAKLAŞIK 5 bin kişiye seslenen Süperstar, "Ben de Bodrumlu sayılırım. Hatta aksanım bile Bodrum aksanına benzemeye başladı" dedi. Ajda Pekkan, konserden hemen sonra ise VIP aracıyla 'daki lüks evinin yolunu tuttu.


Ozan Doğulu, konseri şarkıcı sevgilisi Hera ile en önden izledi.

73 yaşındaki Pekkan, tarzı ve enerjisiyle genç kızları aratmadı.

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