Kızı Zeynep'i 5 Ağustos'ta kucağına alan Bengü, sütünü arttırmak için doğal yöntemlere başvurdu. Diyetisyeninden süt arttırıcı doğal içecek tarifi alan popçu, bu formülü takipçileriyle de paylaştı.
BENGÜ, bu özel tarife göre 1 keçiboynuzu, 2 kayısı, 1 karanfil, 1 çubuk tarçın, 1 elma ve 1 inciri 1 litre suda 5 dakika kaynatıp içine 1 poşet rezene çayı veya bir tatlı kaşığı anason ekleyip tüketiyor.
Popçu, önceki gün de kızına evinin bahçesinde hava aldırdı.
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