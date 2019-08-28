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  • 28.08.2019
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'den takipçilerine doğal tarifler

Kızı Zeynep'i 5 Ağustos'ta kucağına alan , sütünü arttırmak için doğal yöntemlere başvurdu. Diyetisyeninden süt arttırıcı doğal içecek tarifi alan popçu, bu formülü takipçileriyle de paylaştı.

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Kızı Zeynep'i 5 Ağustos'ta kucağına alan Bengü, sütünü arttırmak için doğal yöntemlere başvurdu. Diyetisyeninden süt arttırıcı doğal içecek tarifi alan popçu, bu formülü takipçileriyle de paylaştı.

BENGÜ, bu özel tarife göre 1 keçiboynuzu, 2 kayısı, 1 karanfil, 1 çubuk tarçın, 1 elma ve 1 inciri 1 litre suda 5 dakika kaynatıp içine 1 poşet rezene çayı veya bir tatlı kaşığı anason ekleyip tüketiyor.


Popçu, önceki gün de kızına evinin bahçesinde hava aldırdı.

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