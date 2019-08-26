Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sosyal medyada topa tuttuldu. Spor yorumcusu, Twitter'da "Bir hostes vardı, kalçası koridora sığmıyordu" dedi.



Twitter'da yazdığı bu yorumuyla büyük tepki çeken Kaya Çilingiroğlu, gelen eleştiriler üzerine yazdıklarını sildi. Spor yorumcusuna "Ayıp ettin" mesajı yağdı.







ŞİDDETİN BAŞKA HALİ

Kadına şiddetin gündem olduğu şu günlerde, Çilingiroğlu'nun yazdıkları da 'sözlü şiddet' olarak yorumlandı.







Çilingiroğlu'na çirkin yorumu yüzünden eski eşi Avşar'ın da tepki gösterdiği söyleniyor.