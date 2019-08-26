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  • 26.08.2019
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'ndan tepki çeken tweet! "Bir hostes vardı..."

'ın eski eşi ’nun bir hostesle ilgili attığı tweet, sosyal medyada büyük tepki çekti. Çilingiroğlu, "Bir hostes vardı, kalçası koridora sığmıyordu" dedi. Spor yorumcusu gelen tepkiler üzerine çirkin yorumu hemen sildi.

Ayıp ettin Kaya

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sosyal medyada topa tuttuldu. Spor yorumcusu, Twitter'da "Bir hostes vardı, kalçası koridora sığmıyordu" dedi.

Twitter'da yazdığı bu yorumuyla büyük tepki çeken , gelen eleştiriler üzerine yazdıklarını sildi. Spor yorumcusuna "Ayıp ettin" mesajı yağdı.



ŞİDDETİN BAŞKA HALİ
Kadına şiddetin gündem olduğu şu günlerde, Çilingiroğlu'nun yazdıkları da 'sözlü şiddet' olarak yorumlandı.



Çilingiroğlu'na çirkin yorumu yüzünden eski eşi Avşar'ın da tepki gösterdiği söyleniyor.

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