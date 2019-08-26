Üç aydır gizli kapaklı aşk yaşayan sosyetik güzel Gül Gölge ile şarkıcı Mehmet Erdem'in aralarının limoni olduğunu duydum. 11 yıllık eşi Murat Saygı'dan geçen sene tek celsede boşanan 37 yaşındaki Gölge, boşandık tan 8 ay sonra gönlünü Erdem'e kaptırmıştı. Gizli kapaklı yerlerde buluşan ve basından köşe bucak kaç an ikili, ayrılığın eşiğine gelmiş. Nedeni ise çif tin görüşememesiymiş. Erdem'in konser maratonu yüzünden bir türlü buluşamayan ikili, şimdilik ilişkilerini askıya almış.
Hatta ayrılık sonrası Gölge, Bodrum'dan Çeşme'ye gidip kız arkadaşlarıyla tatil yapıyormuş. Erdem de konser maratonuna devam ediyormuş.
DÜŞMANIYLA KOMŞU OLDU
Üç sene önce birbirleri hakkında demedikleri kalmayan ve mahkemelik olan Davut Güloğlu ile Sıla, Sapanca'da komşu olmuşlar. Sapanca'da yazlık bir siteden daha önce ev alan Davut Güloğl;u 2016'da Sıla ile kavga etmiş ve Güloğlu'na, 2 buçuk yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.
Buna rağmen Sıla, Sapanca'da evi bulunan Güloğlu'nun yan evini satın almış ve ikili komşu olmuş. Şimdilerde şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla, sitede kanlı bıçaklı olduğu Güloğlu ile karşılaşsa da birbirlerine selam vermiyor ve konuşmuyorlarmış.
YARIM MİLYONLUK TATİL
Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray; kız kardeşleri Naza n Şoray, Figen Çevik Gezer ve kızı Yağmur Ünal'ı da alıp Bodrum'dan mavi sulara yelken açmıştı. Bir ay boyunca g ünlüğü 12 bin liralık tekne de ai lecek tatil yapan Şoray'ı n bu tatil için 312 bin lira harcadığını yazmıştım. Fakat Şoray, bu tatilden o kadar memnun kalmış ki teknenin tüm çalışanlarına bahşiş dağıtmış. Bunu gören tekne ekibi de son gün Sultan'a, saz ekibi getirtip teknede sıra gecesi yapmış. Duyduğuma göre bir aylık tatilin faturası Sultan'a 470 bin liraya mal olmuş…
KENDİ KENDİNE ZAM YAPTI
Türkiye'de son dönemde yıldızı parlayan bir isim var. Adı Reynmen… Gerçi kendisi artık bu adı değil, R Reynmen'i kullanabiliyor. Çünkü ihmarkarlığı yüzünden bu ismin patentini başka biri almış. 'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan R Reynmen, geçen hafta Çeşme'de ilk canlı konserini vermiş; ama istenilen performansı gösterememişti. Buna rağmen R Reynmen, sahne fiyatına zam yapmış. Daha önceleri konser başına 30 bin lira alan R Reynmen, ünlü olduktan sonra sahne fiyatını 180 bin lira yapmıştı. Şimdi ise bu rakamı 250 bin liraya çıkarmış. Anlayacağınız başarılı fenomen, ne kadar konuşulursa o kadar zam yapıyor.
BU İSME KULAK VERİN
Sosyal medyanın gücüyle son dönemde yükselen birçok isim var. Bu yükselenlere sanatçı değil, isim demek istiyorum. Aksi halde İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses ve Zeki Müren gibi ustalara ayıp olur. Rap dünyasının isimlerinin yanı sıra sosyal medyada yıldızı parlayan başka bir isim var. Adı Ufuk Beydemir... Beydemir, yolda denk geldiği kendi şarkısını söyleyen bir bar şarkıcısının yanına gidip şarkısını söylüyor. Ve bu anı sosyal medyada paylaşıyor. Şu anda 55 milyon kez tıklanmış; ama hiç konuşulmuyor. Rap dünyasının yıldızları gibi şımarık ve ukala değil... Ben en çok Ufuk Beydemir'in söylediği 'Ay Tenli Kadın' şarkısını çok sevdim.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
Hatta ayrılık sonrası Gölge, Bodrum'dan Çeşme'ye gidip kız arkadaşlarıyla tatil yapıyormuş. Erdem de konser maratonuna devam ediyormuş.
DÜŞMANIYLA KOMŞU OLDU
Üç sene önce birbirleri hakkında demedikleri kalmayan ve mahkemelik olan Davut Güloğlu ile Sıla, Sapanca'da komşu olmuşlar. Sapanca'da yazlık bir siteden daha önce ev alan Davut Güloğl;u 2016'da Sıla ile kavga etmiş ve Güloğlu'na, 2 buçuk yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.
Buna rağmen Sıla, Sapanca'da evi bulunan Güloğlu'nun yan evini satın almış ve ikili komşu olmuş. Şimdilerde şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla, sitede kanlı bıçaklı olduğu Güloğlu ile karşılaşsa da birbirlerine selam vermiyor ve konuşmuyorlarmış.
YARIM MİLYONLUK TATİL
Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray; kız kardeşleri Naza n Şoray, Figen Çevik Gezer ve kızı Yağmur Ünal'ı da alıp Bodrum'dan mavi sulara yelken açmıştı. Bir ay boyunca g ünlüğü 12 bin liralık tekne de ai lecek tatil yapan Şoray'ı n bu tatil için 312 bin lira harcadığını yazmıştım. Fakat Şoray, bu tatilden o kadar memnun kalmış ki teknenin tüm çalışanlarına bahşiş dağıtmış. Bunu gören tekne ekibi de son gün Sultan'a, saz ekibi getirtip teknede sıra gecesi yapmış. Duyduğuma göre bir aylık tatilin faturası Sultan'a 470 bin liraya mal olmuş…
KENDİ KENDİNE ZAM YAPTI
Türkiye'de son dönemde yıldızı parlayan bir isim var. Adı Reynmen… Gerçi kendisi artık bu adı değil, R Reynmen'i kullanabiliyor. Çünkü ihmarkarlığı yüzünden bu ismin patentini başka biri almış. 'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan R Reynmen, geçen hafta Çeşme'de ilk canlı konserini vermiş; ama istenilen performansı gösterememişti. Buna rağmen R Reynmen, sahne fiyatına zam yapmış. Daha önceleri konser başına 30 bin lira alan R Reynmen, ünlü olduktan sonra sahne fiyatını 180 bin lira yapmıştı. Şimdi ise bu rakamı 250 bin liraya çıkarmış. Anlayacağınız başarılı fenomen, ne kadar konuşulursa o kadar zam yapıyor.
BU İSME KULAK VERİN
Sosyal medyanın gücüyle son dönemde yükselen birçok isim var. Bu yükselenlere sanatçı değil, isim demek istiyorum. Aksi halde İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses ve Zeki Müren gibi ustalara ayıp olur. Rap dünyasının isimlerinin yanı sıra sosyal medyada yıldızı parlayan başka bir isim var. Adı Ufuk Beydemir... Beydemir, yolda denk geldiği kendi şarkısını söyleyen bir bar şarkıcısının yanına gidip şarkısını söylüyor. Ve bu anı sosyal medyada paylaşıyor. Şu anda 55 milyon kez tıklanmış; ama hiç konuşulmuyor. Rap dünyasının yıldızları gibi şımarık ve ukala değil... Ben en çok Ufuk Beydemir'in söylediği 'Ay Tenli Kadın' şarkısını çok sevdim.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
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