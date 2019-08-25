Türkiye’nin 2019 Oscar Ödülleri aday adayı Semih Kaplanoğlu oldu

ABD'de yapılacak 92. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayı belirledi. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran filmin değerlendirildiği Kurul'da yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı 'Bağlılık Aslı' isimli film, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar aday adayı olarak belirlendi.

Seçilen filmi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul belirledi.





2010 yılında Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Bal', dünyanın en prestijli festivallerinden Berlin Film Festivali'nde büyük ödül Altın Ayı'yı kazandı. Ayrıca Jüri Ödülü de 'Bal'ın oldu.