Sevilen popçular Deniz Seki ve Rafet El Roman, önceki gün Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. 'Kalbine Sürgün' şarkısı ile açılış yapan ikili, muhteşem bir düete imza attı.
Seki, sağlık problemleri olan annesi Güler Hanım da konseri izleyince duygu seli yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, "Annem rahatsızlığına rağmen bu gece bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor. Bacaklarım titriyor" diyerek heyecanını anlattı.
İlk kez birlikte sahneye çıkan Rafet El Roman ve Seki, tam not aldı.
Kızına destek veren Güler Hanım için konser alanında bir ambulans eşliğinde hemşireler ve doktor hazır bulundu.
Sahnede gözyaşlarını tutamayan Seki, annesinin konseri izlemesi için her türlü detayı düşünen Polat Yağcı'ya teşekkür etti.
Seki, sağlık problemleri olan annesi Güler Hanım da konseri izleyince duygu seli yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, "Annem rahatsızlığına rağmen bu gece bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor. Bacaklarım titriyor" diyerek heyecanını anlattı.
İlk kez birlikte sahneye çıkan Rafet El Roman ve Seki, tam not aldı.
Kızına destek veren Güler Hanım için konser alanında bir ambulans eşliğinde hemşireler ve doktor hazır bulundu.
Sahnede gözyaşlarını tutamayan Seki, annesinin konseri izlemesi için her türlü detayı düşünen Polat Yağcı'ya teşekkür etti.
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