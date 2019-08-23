DİRİLİŞ Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak Diriliş Osman'ın başlamasını sabırsızlıkla bekleyen hayranları, birçok ülkede Burak Özçivit'i trend topic yaptı. Böyle olunca Özçivit'in reklamlarında oynadığı Altınyıldız Classics'e olan ilgi de çığ gibi büyüdü.





Yakışıklı oyuncu, yeni sezonda atv'de fırtınalar estirecek.

Burak Özçivit'in stilinden ilham alan Altınyıldız Classics, Avrupa ve Ortadoğu'da ürün yetiştirememeye başladı. Özellikle kız hayranların eşlerine veya sevgililerinin giymesini istediği takımlar, Katar, Kuveyt, Romanya ve Azerbaycan'da 'yok' satmaya başladı. Altınyıldız Classics CEO'su Enis Habif "Halen Türkiye'de 185, Romanya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Irak ve Kıbrıs'ta 12 aktif mağazamız var. Yıl sonuna kadar 25'e ulaşmayı planlıyoruz. Bunda elbette Burak Özçivit'in katkısı büyük. Özçivit'in serilerine ilgi bizi çok mutlu etti" dedi.

FAHRİYE HER HALiYLE GÜZEL

Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in doğum sonrası kilolarıyla ilgili haberlerin hatırlatılması üzerine "O her haliyle çok güzel" dedi.