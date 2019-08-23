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  • 23.08.2019
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Cengiz​ Kurtoğlu ve Açıkhava'da sevenleriyle buluştu

ve , yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında bir kez daha sevenleriyle buluştu.

Sürpriz konuk

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında bir kez daha sevenleriyle buluştu. 3 saate yakın sahnede kalan ikili, şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.


"Biz Cengiz Ağabey'in şarkılarıyla büyüdük" diyen , ustasıyla çok uyumluydu.

Sevilen sanatçılar, şarkı söylerken bir ara sahneye davetsiz bir misafir geldi. Kurdoğlu sahneye çıkan sevimli kediyi severek renkli görüntülere imza attı.

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