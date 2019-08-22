Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.08.2019
  • Gazete

Ege'de yaz sezonu bitiyor, bitmiyor! Gelen hesap yok artık dedirtti!

16 kişilik tatilci, 16 Ağustos’ta ’daki bir mekana gitti. Yaklaşık 20 bin TL hesap ödeyen tatilcilere 1.804 TL servis bedeli yazıldı. Gelen adisyonda ek olarak bahşiş talebinin bulunması ise ‘Pes’ dedirtti!...

Gözünüz doysun!

Ege'de yaz sezonu bitiyor, kazık bitmiyor! Yaz boyunca fiyatlarıyla vatandaşın tepkisini çeken bazı mekanlar, eleştirilere kulak tıkadı. Bunlardan biri de Bodrum'daki Fiko isimli mekandı... 16 kişilik bir grup; 13 Ağustos yani Kurban Bayramı'nın üçüncü akşamında Yalıkavak'taki mekana gitti. Bir porsiyon cacığa 30 TL, bir künefeye 220 TL, 1 porsiyon çiğ köfteye 30 TL ve bir porsiyon tavuk kanada 97 TL ödeyen grup, tüm yedikleri içtikleri toplanınca tam 19.846.75 TL hesap ödedi. Instagram'daki 'hes.app' isimli profile yansıyan adisyona göre; 16 kişiye gelen yaklaşık 20 bin TL'lik hesabın 1.804 TL'si servis bedeliydi. 16 kişiye 192 TL kuver yazan hesap, gelen adisyonun altına da 'bahşiş hesabı' notu düşerek "Gözünüz doysun" dedirtti.

KAZIKCENTER
BODRUM Yalıkavak'taki Macrocenter, kavunun kilosuna 5.49 TL fiyat biçti. 7 kilo 650 gram kavun alan bir tatilci, tam 42 TL ödedi!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEge'de yaz sezonu bitiyor, kazık bitmiyor! Gelen hesap yok artık dedirtti!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri