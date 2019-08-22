Ege'de yaz sezonu bitiyor, kazık bitmiyor! Yaz boyunca kazık fiyatlarıyla vatandaşın tepkisini çeken bazı mekanlar, eleştirilere kulak tıkadı. Bunlardan biri de Bodrum'daki Fiko isimli mekandı... 16 kişilik bir grup; 13 Ağustos yani Kurban Bayramı'nın üçüncü akşamında Yalıkavak'taki mekana gitti. Bir porsiyon cacığa 30 TL, bir künefeye 220 TL, 1 porsiyon çiğ köfteye 30 TL ve bir porsiyon tavuk kanada 97 TL ödeyen grup, tüm yedikleri içtikleri toplanınca tam 19.846.75 TL hesap ödedi. Instagram'daki 'hes.app' isimli profile yansıyan adisyona göre; 16 kişiye gelen yaklaşık 20 bin TL'lik hesabın 1.804 TL'si servis bedeliydi. 16 kişiye 192 TL kuver yazan hesap, gelen adisyonun altına da 'bahşiş hesabı' notu düşerek "Gözünüz doysun" dedirtti.

KAZIKCENTER

BODRUM Yalıkavak'taki Macrocenter, kavunun kilosuna 5.49 TL fiyat biçti. 7 kilo 650 gram kavun alan bir tatilci, tam 42 TL ödedi!