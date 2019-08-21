ÇAĞATAY Ulusoy, oyunculuktaki başarısını ticarete taşımaya hazırlanıyor. Gıda sektörüne atılmayı planlayan ünlü oyuncu, yatırımını da Bulgar göçmeni babası Aylin Ulusoy ile Boşnak annesi Refiye Ulusoy'un memleketlerinde yapmaya karar verdi. Bulgaristan ile Bosna Hersek'te mandıra kurup süt ve süt ürünleri pazarlamayı hedefleyen 28 yaşındaki oyuncu, kurduğu şirket aracılığıyla ülkemize ithalat yapmaya başlayacak. Şu sıralar bir internet dizisinin başrolünü üstlenen Ulusoy, konuşulanlara göre de yoğun programı yüzünden yeni kuracağı şirketin başına babasını geçirecek. Dizilerin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Çağatay Ulusoy, yurt dışında kurduğu firmayla Türkiye'ye süt ve süt ürünleri pazarlayarak servetini katlayacak.

SAÇLARI UZADI

YENİ imajıyla hayranlarını şaşkınlık içerisinde bırakan Çağatay Ulusoy, önceki gün Emirgan'da görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıtan Çağatay'ın yeni imajı sevenlerini ikiyi bölmüştü. Yeni imajıyla rap sanatçısı Ben Fero'ya benzetilen Ulusoy'un saçlarının büyüdüğü görüldü. Şapka ile kafasını gizleyen Ulusoy, görüntülendiğini fark edince hızla mekâna girerken mekân çalışanları görüntü alınmasına tepki gösterdi.