GEÇTİĞİMİZ günlerde ilişkilerinde kriz çıktığı konuşulan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza cephesinde dün şok bir gelişme yaşandı. Sponza'nın Kutluay'dan şiddet gördüğünü öne sürerek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup 3 aylık uzaklaştırma kararı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dedikodulara göre ise olaylar şöyle gelişti:

KORUMALAR DEVREYE GİRDİ

Çeşme'deki Alavya Hotel'de tatil yapan ikilinin yanına Sponza'nın eski eşinin iki koruması geldi. Durumdan rahatsız olan Kutluay, Sponza ile tartıştı. Yaşanan arbede sonucu korumalar Sponza'yı olay yerinden uzaklaştırdı. Sosyetik güzel de soluğu savcılıkta aldı.



BU MUTLU ANLAR MAZİDE Mi KALDI?



Ünlü çift, Çeşme'deki bu romantik kareleriyle yaza damga vurmuştu.