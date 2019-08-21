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  • 21.08.2019
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Demer Özdemir ' ile aşk yaşıyor' iddialarını yalanladı

, 'da 'ın da olduğu arkadaş grubuyla tatil yapınca dedikodu çıktı. Özdemir sosyal medyada bir anda yayılan Kaan Yıldırım'la aşk iddiasını menajeri aracılığıyla kesin bir dille yalanladı.

Bir Demet yalan

Demet Özdemir, önceki gün aralarında Kaan Yıldırım'ın da olduğu bir grupla Bodrum'da eğlenceli anlar yaşadı. Buluşmadan paylaşılan fotoğraf ise dedikodu kazanını kaynattı. Özdemir'in kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüboğlu'dan yeni boşanan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Kaan Yıldırım ile güzel oyuncunun eski sevgilisi 'in de yakın dost alması, akılları karıştırdı.


Özdemir, Bodrum'da Yıldırım'ın da olduğu arkadaş grubuyla tatil yapınca dedikodu çıktı.

Bir yandan da adı uzun süredir ile anılan ise sosyal medyada bir anda yayılan 'la aşk iddiasını menajeri aracılığıyla kesin bir dille yalanladı.


Yıldırım ile Seçkin Özdemir, çok yakın arkadaş...

Demet Özdemir ile Can Yaman aşkı halen belirsizliğini koruyor!

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