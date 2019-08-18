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  • 18.08.2019
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Lahmacun güzeli

Dünyaca ünlü model , hamarat çıktı. asıllı model, önceki gün emlak kralı babası Mohamed Hadid'in 'taki malikanesinde mutfağa girdi.

Lahmacun güzeli
DÜNYACA ünlü model , hamarat çıktı. asıllı model, önceki gün emlak kralı babası Mohamed Hadid'in 'taki malikanesinde mutfağa girdi. Güzel model, babasıyla aynı zamanda Türk mutfağına da özgü olan yemekleri pişirdi. Baba Hadid ile kızı; içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası, humus, haydari ve pide ile mükellef bir sofra kurdu. Hazırladıkları sofrayı 'da paylaşmayı ihmal etmeyen ikili, baş başa ziyafet çekti.



Bella Hadid, 'de yediği kebaba hayran kalmıştı. O nedenle babasına harika bir Türk sofrası hazırladı.

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