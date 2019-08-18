DÜNYACA ünlü model Bella Hadid, hamarat çıktı. Filistin asıllı model, önceki gün emlak kralı babası Mohamed Hadid'in Los Angeles'taki malikanesinde mutfağa girdi. Güzel model, babasıyla aynı zamanda Türk mutfağına da özgü olan yemekleri pişirdi. Baba Hadid ile kızı; içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası, humus, haydari ve pide ile mükellef bir sofra kurdu. Hazırladıkları sofrayı Instagram'da paylaşmayı ihmal etmeyen ikili, baş başa ziyafet çekti.
Bella Hadid, Türkiye'de yediği kebaba hayran kalmıştı. O nedenle babasına harika bir Türk sofrası hazırladı.
Bella Hadid, Türkiye'de yediği kebaba hayran kalmıştı. O nedenle babasına harika bir Türk sofrası hazırladı.
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