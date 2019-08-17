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  • 17.08.2019
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milyonluk botuyla hava attı

'la 'da olan , Göcek koylarında milyonluk botuyla hava attı.

Deniz havası

YAZ başından beri eşi Ozan Baran'la 'da olan Süreyya Yalçın, önceki gün soluğu Marmaris'te aldı. İkoncan ile eşi, 2 milyon liralık sürat tekneleriyle Göcek koylarını gezdi.

SIK SIK gösterişli yaşam tarzıyla sosyal medyada hava atan Yalçın, bu kuralını Ege'de de bozmadı. Ünlü ikoncan ile eşi, milyonluk botla gezinirken çevredeki tüm tatilcilerin de gözleri çiftin üzerindeydi.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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