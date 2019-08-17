ESKİ manken Ebru Şallı, Eylül'de nikah masasına oturacağı işadamı nişanlısı Uğur Akkuş'un doğum günü için kesenin ağzını açtı. Şallı, aşkının yeni yaşı için önceki gün işadamının Bodrum açıklarında demirli lüks teknesinde kutlama düzenledi. Şallı, nişanlısının doğum günü pastasını da kendi elleriyle yaptı.

EBRU BONKÖR ÇIKTI

Adı sağlıklı yaşamla özdeşleşen Şallı, glütensiz ve rafine şeker kullanmadan yaptığı doğum günü pastasını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Eski manken, asıl sürprizi ise sona sakladı.

Ebru Şallı, kutlama sonunda da nişanlısına 20 bin dolar (yaklaşık 111 bin lira) değerinde Rolex marka bir kol saati hediye etti.

Ev yapımı diyet doğum günü pastasıyla hamaratlığını gözler önüne seren Şallı, pahalı hediyesiyle de bonkörlüğünü konuşturdu.