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  • 17.08.2019
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'dan nişanlısı ’a 20 bin dolarlık hediye

, önümüzdeki ay evleneceği nişanlısı ’a nde jest üstünü jest yaptı. Akkuş için elleriyle pasta yapan eski manken, 111 bin liralık Rolex marka saat hediye ederek de cömertliğini gözler önüne serdi...

Şallı'nın jet saati

ESKİ manken Ebru Şallı, Eylül'de nikah masasına oturacağı işadamı nişanlısı Uğur Akkuş'un için kesenin ağzını açtı. Şallı, aşkının yeni yaşı için önceki gün işadamının Bodrum açıklarında demirli lüks teknesinde kutlama düzenledi. Şallı, nişanlısının doğum günü pastasını da kendi elleriyle yaptı.

EBRU BONKÖR ÇIKTI
Adı sağlıklı yaşamla özdeşleşen Şallı, glütensiz ve rafine şeker kullanmadan yaptığı doğum günü pastasını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Eski manken, asıl sürprizi ise sona sakladı.

, kutlama sonunda da nişanlısına 20 bin dolar (yaklaşık 111 bin lira) değerinde Rolex marka bir kol saati hediye etti.

Ev yapımı diyet doğum günü pastasıyla hamaratlığını gözler önüne seren Şallı, pahalı hediyesiyle de bonkörlüğünü konuşturdu.

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