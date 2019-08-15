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  • 15.08.2019
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İstanbul-İzmir otoyoluna övgüler dizdi

Bayramın üçüncü günü Çeşme’de konser veren , yeni hizmete giren İstanbul-İzmir otoyolunu kullandı. Popçu, 8 buçuk saatlik mesafeyi 3 buçuk saate indiren yola hayran kaldı.

Yolların hakkını verdi

ÖNCEKİ gün Çeşme'deki konserine gitmek için yeni yapılan İstanbul İzmir otoyolunu kullanan , yola hayran kaldı. 8 buçuk saatlik mesafeyi 3 buçuk saate düşüren yeni otoyolda aracıyla seyahat eden sevilen popçu, geçiş ücretine yapılan eleştirilere şöyle yanıt verdi:

'İTALYA'DA ​ YOLLAR PARALI'
"İki saatte dünya yol geldik. Dümdüz yol. Pahalı deniyor; ama İtalya'da otobanlar adım başı para…" Açılışını geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı otoyoldan memnun olduğunu dile getiren Akalın, paylaşımına nazar boncuğu ile Türk bayrağı eklemeyi de unutmadı. Millet için yapılan hizmeti takdir eden şarkıcı alkışı hak etti.



Akalın, yeni İstanbul İzmir otoyoluna övgüler dizdi.

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