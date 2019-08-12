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Gigi ve , ’taki fahiş fiyatlara isyan etti: Hepsi hırsız

Gigi ve , ’taki fahiş fiyatlara isyan etti. Sosyetik da seksi yıldızlara hak verdi. Kendisinin de soyulduğunu söyledi: HEPSİ HIRSIZ...

Hepsi hırsız

FİLİSTİN asıllı dünyaca ünlü model Gigi ve Bella Hadid kardeşler, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın gözde tatil noktası Mikonos'a gitti. Gigi, komşudaki kazıkçı mekanlara isyan etti.

Mönülerdeki anormal rakamları görünce, takipçilerine şöyle seslendi: "Resmen soyuldum. Bir daha asla buraya gelmem. Tavsiye de etmiyorum. Paranızı başka yerde harcayın." Cemiyet hayatının gezgin ismi Mine Kalpakçıoğlu da hemen hemen her sene gittiği adada kendisinin de soyulduğunu söyledi. Hadid kardeşlere destek veren sosyetik isim, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ben iki kez soyuldum ve bir daha gitmiyorum. Hepsi hırsız o adadakilerin polisleri dahil..."

TÜRKİYE'YE DAVET
'in Türk hayranları, seksi yıldızın sosyal medyadaki paylaşımlarının altına "Önümüzdeki yaz 'ye gelmelisin" şeklinde yorumlar yağdırdı. Benzer mesajlar Mine Hanım'a da yollandı: "Cennet vatanımız varken..."

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