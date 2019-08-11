Geçtiğimiz hafta kardeşi Bella Hadid'le soluğu Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda alan ABD'li model Gigi Hadid, gittiğine bin pişman oldu. Kendi gibi model kardeşiyle günlerce adanın altını üstüne getiren Gigi, Komşu'daki mekanların kazık fiyatlarını görünce gözlerine inanamadı.
KAZIĞA SERT ÇIKTI
24 yaşındaki güzel model, Komşu esnafının fiyatları şişirip turistleri kazıklamasına sosyal medyada isyan etti. Dünyaca ünlü manken, eğlence amaçlı açtığı ve yaklaşık 70 bin kişinin takip ettiği 'gisposable' adlı İnstagram hesabında kazıkçı Yunan esnafını şu sözlerle eleştirdi: "Resmen soyuldum. Bir daha asla buraya gelmem. Tavsiye de etmiyorum. Paranızı başka yerde harcayın."
TUTUMLU HADİD
Hadid'in bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında olan ve kişisel serveti 13 milyon doları (yaklaşık 72 milyon lira) bulan ünlü modelin bu sözleri ise "Yunan'ın gerçek yüzünü Gigi de gördü" yorumu yaptırdı.
EDA DİKKAT!
Hadid, Komşu'daki fiyatlara isyan edince adanın müdavimi Eda Taşpınar'a takipçilerinden şu uyarı geldi: "Dikkat et Eda, sen de kazıklanma!"
KAZIĞA SERT ÇIKTI
24 yaşındaki güzel model, Komşu esnafının fiyatları şişirip turistleri kazıklamasına sosyal medyada isyan etti. Dünyaca ünlü manken, eğlence amaçlı açtığı ve yaklaşık 70 bin kişinin takip ettiği 'gisposable' adlı İnstagram hesabında kazıkçı Yunan esnafını şu sözlerle eleştirdi: "Resmen soyuldum. Bir daha asla buraya gelmem. Tavsiye de etmiyorum. Paranızı başka yerde harcayın."
TUTUMLU HADİD
Hadid'in bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında olan ve kişisel serveti 13 milyon doları (yaklaşık 72 milyon lira) bulan ünlü modelin bu sözleri ise "Yunan'ın gerçek yüzünü Gigi de gördü" yorumu yaptırdı.
EDA DİKKAT!
Hadid, Komşu'daki fiyatlara isyan edince adanın müdavimi Eda Taşpınar'a takipçilerinden şu uyarı geldi: "Dikkat et Eda, sen de kazıklanma!"
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