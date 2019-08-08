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  • 08.08.2019
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ve ile ortaklık yaptı

, ’li emlak kralı ve Alman bankacılık devi ile ortaklık yaptı. Miami’deki iki oteli 140 milyon dolara satın aldı.

Hayırlı işler!

BİLGİLİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, geçen yıl 'nun Miami'deki otelini satın aldı. Ünlü işadamı, şimdi de iş ortağı olduğu 'li emlak kralı Michael Shvo ve Alman bankacılık devi ile birlikte Doğuş'un otelinin hemen yanında bulunan Richmond ile South Seas Hotel'i de bünyesine kattı.


Richmond 32 bin 670, South Seas Hotel ise 50 bin 386 metrekarelik bir alana kurulu.

Richmond Hotel'in 87.9, 'in ise 52 milyon dolara alındığı açıklandı. Ayrıca ortakların 100 milyon dolarlık bir satın alma kredisi kullandığı ortaya çıktı.

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