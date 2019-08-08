BİLGİLİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, geçen yıl Doğuş Grubu'nun Miami'deki otelini satın aldı. Ünlü işadamı, şimdi de iş ortağı olduğu ABD'li emlak kralı Michael Shvo ve Alman bankacılık devi Deutsche Finance America ile birlikte Doğuş'un otelinin hemen yanında bulunan Richmond ile South Seas Hotel'i de bünyesine kattı.



Richmond 32 bin 670, South Seas Hotel ise 50 bin 386 metrekarelik bir alana kurulu.

Richmond Hotel'in 87.9, South Seas Hotel'in ise 52 milyon dolara alındığı açıklandı. Ayrıca ortakların 100 milyon dolarlık bir satın alma kredisi kullandığı ortaya çıktı.