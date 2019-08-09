EVLİLİKLERİ üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun ayrılığı hakkında şok iddia! 2014'te evlenen çiftin ayrılık iddialarına sessiz kalması dedikodu kazanını iyice kaynatmıştı. Hatta Saat'in Doğulu'nun doğum gününde attığı "Sen masumiyetini kaybettin, bense oyun arkadaşımı" mesajı ihanet söylentilerini alevlendirmişti. Dün ise 2. Sayfa programı, çiftin ayrılığının perde arkasında ihanetin yattığını ve kara kedinin oyuncu Aslı İşler olduğunu iddia etti.



Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen İşler, internete sızan ahlaksız mesajlaşmaların kendisine ait olmadığını belirtti.

AYRILIĞI GETİREN SKANDAL İDDİA

Ünlü popçunun 26 yaşındaki oyuncuyla yasak aşkını Instagram'daki takipçilerinden gelen mesajlarla öğrendiği konuşulan Saat ise Şubat'ta Doğulu ile yaşadığı Kanlıca'daki evden ayrılıp Rumelihisarı'ndaki bir apartman dairesine taşındı. Bir diğer iddiaya göre Mart'ta dizi setinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan Saat, kan tahlilinde cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığını öğrenince aldatıldığından emin oldu. HAYRANLARI IŞ BAŞINDAYDI!..

Saat'in fanları da Doğulu'nun Kanlıca'daki evine girip çıktığı iddia edilen İşler'i topa tuttu. Ancak genç oyuncu, kendinden 19 yaş büyük popçuyla aşk yaşadığına dair imalı paylaşımlar yapmaktan çekinmedi. Saat'in Rusya'daki fan sitesi Aslı İşler'e ait olduğu iddia edilen Instagram'daki ahlaksız diyalogları Twitter ve Instagram'da yayınladı. İşler ise yazışmaların Photoshop'la yapıldığını öne sürüp yasak aşkı reddetti. Bu skandal iddia üzerine gözlerin çevrildiği Kenan Doğulu ile Beran Saat ise her zamanki gibi sessiz kaldı.

KALPTE KENAN VAR

YASAK aşkı yalanlayan İşler'in paylaşımları kafaları iyice karıştırdı. Oyuncunun Instagram'da 'kalp' emojisiyle sabitlediği hikayelerde Doğulu'yu paylaşması gözden kaçmadı.

Hatta İşler'in, popçunun konserinde söylediği 'İlk Adımı Sen At' şarkısının "İkimize bir yelken açtım fırtınalar üflemeni istiyorum" kısmını da özellikle paylaşması dikkat çekti.

Hatta Aslı İşler'in geçen ay da Beren Saat olmadan Bodrum'a tatile giden Doğulu ile aynı tarihte Bodrum'dan paylaşım yapması da önemli bir detaydı. Saat'le ayrılık dedikodularının doruk noktasına ulaştığı dönemde tek başına tatile çıkan popçu ise eşinin dizi setinde olduğunu söyleyip "Her şey yolunda" mesajı vermişti.



Doğulu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen İşler, internete sızan ahlaksız mesajlaşmaların kendisine ait olmadığını belirtti.

AJAN GİBİ

Önceki gün Kanyon'da bitkin haliyle dikkat çeken Saat, iddiaya göre ihaneti fanlarından gelen mesajla öğrendi.