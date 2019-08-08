HAFTA başında eşi Selim Selimoğlu ile kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, dün hastaneden taburcu oldu. Hastane önünde gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, anne olduktan sonraki duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"EN büyük dileğimiz onu sağlıklı kucaklamaktı. Onu kucağıma aldığımda çok ağladım. Hayatımın en unutulmaz anıydı. İkimiz de çok sağlıklıyız. İnşallah, kızımız vatana millete hayırlı bir evlat olur."
Aydın HAMZA
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