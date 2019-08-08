Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.08.2019
  • Gazete

Kızı Zeynep'i kucağına alan taburcu oldu

Hayatımın en unutulmaz anıydı

HAFTA başında eşi Selim Selimoğlu ile kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, dün hastaneden taburcu oldu. Hastane önünde gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, anne olduktan sonraki duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"EN büyük dileğimiz onu sağlıklı kucaklamaktı. Onu kucağıma aldığımda çok ağladım. Hayatımın en unutulmaz anıydı. İkimiz de çok sağlıklıyız. İnşallah, kızımız vatana millete hayırlı bir evlat olur."

Aydın HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKızı Zeynep'i kucağına alan Bengü taburcu oldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri