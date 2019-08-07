Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.08.2019
  • Gazete

’in kostümü iştah kabarttı

, önceki gün kendi gibi oyuncu eşi ’e poz verirken karpuzla etek yapıp yaratıcılığını konuşturdu.

İştah kabartan kostüm

ŞU sıralar Antalya'da olan oyuncu çift Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'ın keyfine diyecek yok... Önceki gün kaldıkları lüks otelin plajında denize giren ikiliden Altan, elindeki bir dilim karpuzla kendisine poz veren eşine etek yapıp güldürdü.


Akil, eşine "Bu şahane kostüm için tasarımcım Anıl'a teşekkür ederim" diye takıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriPelin Akil’in kostümü iştah kabarttı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri