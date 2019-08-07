ŞU sıralar Antalya'da olan oyuncu çift Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'ın keyfine diyecek yok... Önceki gün kaldıkları lüks otelin plajında denize giren ikiliden Altan, elindeki bir dilim karpuzla kendisine poz veren eşine etek yapıp güldürdü.



Akil, eşine "Bu şahane kostüm için tasarımcım Anıl'a teşekkür ederim" diye takıldı.