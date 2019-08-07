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  • 07.08.2019
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, kızı 'e kavuştu

Güzel popçu, 5 Haziran'da eşi Selim Selimoğlu ile birlikte kızları 'e kavuştu. Minik kızının doğumuyla büyük bir sevince boğulan 40 yaşındaki şarkıcı, mutluluğunu da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Bengü’nün meleği

Yıllardır annelik hayali kuran Bengü, emeline geçtiğimiz gün kavuştu. Güzel popçu, 5 Haziran'da eşi Selim Selimoğlu ile birlikte kızları Zeynep'e kavuştu. Minik kızının doğumuyla büyük bir sevince boğulan 40 yaşındaki şarkıcı, mutluluğunu da sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

'HOŞGELDİN ZEYNEP'
Sevilen şarkıcı, hastane odasında eşi ve minik kızıyla verdiği pozu, dün Instagram'da "Dünyamıza hoşgeldin kızım" notuyla yayınladı. Ünlü popçunun bu paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Şarkıya hayranlarından da "Allah mutluluğunuzu bozmasın, Zeynep'le sağlıklı ve uzun ömürler versin" diye temennide bulundu.

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