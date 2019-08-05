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  • 05.08.2019
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ve Süperstar bir araya geldi

'dan 'la arasının bozulduğu iddialarına foto yanıt geldi. Akçıl, önceki gün birlikte stüdyoya girdiği Süperstar'la bu neşeli pozunu "Bakalım yine neler oluyor?" notuyla paylaştı.

Süper buluşma
'dan Ajda Pekkan'la arasının bozulduğu iddialarına foto yanıt geldi. Akçıl, önceki gün birlikte stüdyoya girdiği Süperstar'la bu neşeli pozunu "Bakalım yine neler oluyor?" notuyla paylaştı.

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