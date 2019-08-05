Sinan Akçıl'dan Ajda Pekkan'la arasının bozulduğu iddialarına foto yanıt geldi. Akçıl, önceki gün birlikte stüdyoya girdiği Süperstar'la bu neşeli pozunu 'Bakalım yine neler oluyor?' notuyla paylaştı. Sinan Akçıl'dan Ajda Pekkan'la arasının bozulduğu iddialarına foto yanıt geldi. Akçıl, önceki gün birlikte stüdyoya girdiği Süperstar'la bu neşeli pozunu 'Bakalım yine neler oluyor?' notuyla paylaştı.
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