Hayvansever popçu İrem Derici'nin geçen yıl sahiplendiği köpeği Rude Boy, yaramaz çıktı. Popçunun French bulldog cinsi köpeği, evde ne var ne yok kemirip durdu. Derici de bu duruma şakayla karışık isyan etti.
Şarkıcı, köpeğinin kemirdiği ahşap koltuk kenarından topuklu ayakkabısına kadar her şeyi Instagram'da paylaştı.
Köpeğini "Vallahi ilan vereceğim 'Ünlüden 7 aylık French bulldog' diye" mesajıyla paylaşan Derici, güldürdü.
Şarkıcı, köpeğinin kemirdiği ahşap koltuk kenarından topuklu ayakkabısına kadar her şeyi Instagram'da paylaştı.
Köpeğini "Vallahi ilan vereceğim 'Ünlüden 7 aylık French bulldog' diye" mesajıyla paylaşan Derici, güldürdü.
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