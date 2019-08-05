Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.08.2019
  • Gazete

'nin tatlı belası! Ne var ne yok kemirdi...

’nin 7 aylık köpeği , popçunun huzurunu kaçırdı. Yaramaz köpek, şarkıcının özel eşyalarını kemirip kullanılmaz hale getirdi. İrem Derici de bu duruma şakayla karışık isyan etti.

İrem’in tatlı belası!
Hayvansever popçu İrem Derici'nin geçen yıl sahiplendiği köpeği Rude Boy, yaramaz çıktı. Popçunun French bulldog cinsi köpeği, evde ne var ne yok kemirip durdu. Derici de bu duruma şakayla karışık isyan etti.



Şarkıcı, köpeğinin kemirdiği ahşap koltuk kenarından topuklu ayakkabısına kadar her şeyi 'da paylaştı.



Köpeğini "Vallahi ilan vereceğim 'Ünlüden 7 aylık French bulldog' diye" mesajıyla paylaşan Derici, güldürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriİrem Derici'nin tatlı belası! Ne var ne yok kemirdi...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri