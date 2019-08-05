Bir zamanlar çapkınlıklarıyla manşetlerden inmeyen ünlü iş insanı Alican Ulusoy, gönlünü Hande Subaşı'na kaptırmıştı. 4 aydır dolu dizgin aşk yaşayan Hande Subaşı ve Alican Ulusoy arasında aylar sonra ilk defa kriz patlak vermiş. Alican Ulusoy'un ablası Merva Ulusoy'un doğum gününde tanışıp sevgili olan ikiliden Alican Ulusoy, 1 Ağustos'ta 42. yaşını kutlamıştı.
Fakat kutlamalarda yanında sevgilisi Hande Subaşı'nın olmaması büyük dikkat çekmişti. Hem aile içinde gerçekleşen doğum günü partisinde hem de oturdukları sitede gerçekleşen partide bir tek Alican Ulusoy'un sevgilisi Hande Subaşı'nın olmamasının nedeni ise anne Tülay Ulusoy'dan kaynaklıymış. Anlayacağınız anne Tülay Ulusoy, bu birlikteliğe onay vermemiş... Bu durum yüzünden morali bir hayli bozuk olan Alican Ulusoy da kendi doğum günü partisine en geç gelen isim olurken, partiden de en erken ayrılan kişi olmuş.
R&B GERİ DÖNDÜ
Eskiden Perşembe ve Pazar denilince R&B partiler kaçınılmaz olurdu. Birçok yer böyle partiler düzenlemeye başlayınca da kalite düşmeye başlamış, mekanlar bir bir kapanmıştı. Fakat Kuruçeşme'deki Black, haftanın yedi günü açık olmasına rağmen hem kalitesi hem de R&B partileriyle eğlencenin değişmez adresi. Hangi ünlü ismi sorsanız, burada görebilirsiniz. Son dönemde yıldızı parlayan işletmeci Murat Yurt'un başında olduğu mekana bir uğrayın derim. Ayrıca eşsiz Boğaz manzarası, lezzetli mezeler ve güzel müzik dinlemek isterseniz de Bebek Chilai Meyhane'yi listenize yazın. Bence burayı çok seveceksiniz...
GERİ VİTES
Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı görünce küçük bir şok geçirmedim değil. Görenler görmüştür; oğlu Hüseyin Kaya'nın elinde silahla fotoğrafını paylaşan 55 yaşındaki Çilingiroğlu, tepkiler üzerine fotoğrafı hemen kaldırdı. Büyük tepki çeken bu paylaşımı herkes gibi ben de doğru bulmuyorum.
Bir baba olarak oğlunun büyüdüğünü ve güçlendiğini görmek gurur verir; ama tanınmış kişilerin böyle paylaşımlar yapması hiç doğru değil. Hele ki sizi örnek alan hayranlarınız varken, daha dikkatli olun Kaya Bey...
ZORAKİ BULUŞMA
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Şen'in oğlu iş insanı Adnan Şen'in, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirdiğini duydum. Uzun süre ABD'de yaşayan ve tatil için Bodrum'a gelen Adnan Şen, evinde oturduğu sırada kalp krizi geçirip acil olarak hastaneye kaldırılmış. O sırada yine Bodrum'da Kenan Doğulu konserinde olan kardeşi Metin Şen ve eşi Aslı Şen, olayı duyar duymaz soluğu hastanede almış. Bu arada yıllardır küs olan eltiler Aslı Şen ile Begüm Şen, ilk defa hastanede karşılaşıp selamlaşmışlar. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğim Adnan Şen'e geçmiş olsun derken, Aslı Şen ile Begüm Şen arasındaki bu selamlaşma umarım ikili arasındaki buzları eritmiştir.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
Fakat kutlamalarda yanında sevgilisi Hande Subaşı'nın olmaması büyük dikkat çekmişti. Hem aile içinde gerçekleşen doğum günü partisinde hem de oturdukları sitede gerçekleşen partide bir tek Alican Ulusoy'un sevgilisi Hande Subaşı'nın olmamasının nedeni ise anne Tülay Ulusoy'dan kaynaklıymış. Anlayacağınız anne Tülay Ulusoy, bu birlikteliğe onay vermemiş... Bu durum yüzünden morali bir hayli bozuk olan Alican Ulusoy da kendi doğum günü partisine en geç gelen isim olurken, partiden de en erken ayrılan kişi olmuş.
R&B GERİ DÖNDÜ
Eskiden Perşembe ve Pazar denilince R&B partiler kaçınılmaz olurdu. Birçok yer böyle partiler düzenlemeye başlayınca da kalite düşmeye başlamış, mekanlar bir bir kapanmıştı. Fakat Kuruçeşme'deki Black, haftanın yedi günü açık olmasına rağmen hem kalitesi hem de R&B partileriyle eğlencenin değişmez adresi. Hangi ünlü ismi sorsanız, burada görebilirsiniz. Son dönemde yıldızı parlayan işletmeci Murat Yurt'un başında olduğu mekana bir uğrayın derim. Ayrıca eşsiz Boğaz manzarası, lezzetli mezeler ve güzel müzik dinlemek isterseniz de Bebek Chilai Meyhane'yi listenize yazın. Bence burayı çok seveceksiniz...
GERİ VİTES
Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı görünce küçük bir şok geçirmedim değil. Görenler görmüştür; oğlu Hüseyin Kaya'nın elinde silahla fotoğrafını paylaşan 55 yaşındaki Çilingiroğlu, tepkiler üzerine fotoğrafı hemen kaldırdı. Büyük tepki çeken bu paylaşımı herkes gibi ben de doğru bulmuyorum.
Bir baba olarak oğlunun büyüdüğünü ve güçlendiğini görmek gurur verir; ama tanınmış kişilerin böyle paylaşımlar yapması hiç doğru değil. Hele ki sizi örnek alan hayranlarınız varken, daha dikkatli olun Kaya Bey...
ZORAKİ BULUŞMA
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Şen'in oğlu iş insanı Adnan Şen'in, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirdiğini duydum. Uzun süre ABD'de yaşayan ve tatil için Bodrum'a gelen Adnan Şen, evinde oturduğu sırada kalp krizi geçirip acil olarak hastaneye kaldırılmış. O sırada yine Bodrum'da Kenan Doğulu konserinde olan kardeşi Metin Şen ve eşi Aslı Şen, olayı duyar duymaz soluğu hastanede almış. Bu arada yıllardır küs olan eltiler Aslı Şen ile Begüm Şen, ilk defa hastanede karşılaşıp selamlaşmışlar. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğim Adnan Şen'e geçmiş olsun derken, Aslı Şen ile Begüm Şen arasındaki bu selamlaşma umarım ikili arasındaki buzları eritmiştir.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
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