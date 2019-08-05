zamanlar çapkınlıklarıyla manşetlerden inmeyen ünlü iş insanıgönlünükaptırmıştı. 4 aydır dolu dizgin aşk yaşayanarasında aylar sonra ilk defa kriz patlak vermiş.doğum gününde tanışıp sevgili olan ikiliden1 Ağustos'taFakat kutlamalarda yanında sevgilisiolmaması büyük dikkat çekmişti. Hem aile içinde gerçekleşen doğum günü partisinde hem de oturdukları sitede gerçekleşen partide bir teksevgilisiolmamasının nedeni ise annekaynaklıymış. Anlayacağınız annebu birlikteliğe onay vermemiş... Bu durum yüzünden morali bir hayli bozuk olankendi doğum günü partisine en geç gelen isim olurken, partiden de en erken ayrılan kişi olmuş.denilincepartilerkaçınılmaz olurdu.Birçok yer böyle partiler düzenlemeyebaşlayınca da kalite düşmeye başlamış,mekanlar bir bir kapanmıştı. Fakathaftanınyedi günü açık olmasına rağmen hemkalitesi hem deHangiünlü ismi sorsanız, burada görebilirsiniz.Son dönemde yıldızı parlayan işletmecibaşında olduğu mekanabir uğrayın derim. Ayrıca eşsizdinlemek isterseniz delistenizeyazın. Bence burayı çok seveceksiniz...yorumcusuInstagram hesabındanpaylaştığı fotoğrafı görünce küçük bir şokgeçirmedim değil. Görenler görmüştür; oğluelinde silahla fotoğrafınıpaylaşantepkiler üzerine fotoğrafı hemen kaldırdı.Büyük tepki çeken bu paylaşımı herkesgibi ben de doğru bulmuyorum.Bir babaolarak oğlunun büyüdüğünü ve güçlendiğinigörmek gurur verir; ama tanınmış kişilerinböyle paylaşımlar yapması hiç doğru değil.eski Başkanıoğluiş insanıgeçtiğimiz hafta kalp krizigeçirdiğini duydum. Uzun süreyaşayan ve tatil içinevinde oturduğu sırada kalp krizigeçirip acil olarak hastaneyekaldırılmış. O sırada yinekonserinde olan kardeşiolayıduyar duymaz soluğu hastanedealmış. Bu arada yıllardır küs olaneltilerilk defa hastanedekarşılaşıp selamlaşmışlar.Sağlık durumunun iyi olduğunuöğrendiğimgeçmiş olsun derken,arasındakibu selamlaşma umarım ikiliarasındaki buzları eritmiştir.