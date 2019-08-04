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  • 04.08.2019
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EDHO'nun eski yıldızı , çalışkanlığıyla övgüleri topladı

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın eski yıldızı , çalışkanlığıyla övgüleri topladı. Harvard’lı Hakim, staj yaptığı tiyatroda temizlik işlerini bile layıkıyla yerine getirdi.

Her işe 'Hakim'

ATV'DEKİ 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle yıldızı parlayan Ece Hakim, her işte başarılı olduğunu kanıtladı. Harvard Üniversitesi'nde Psikoloji okuyan Hakim, oyunculuktan da kopmadı.

ABD'deki bir tiyatroda staj yapan genç oyuncu, kendisine verilen temizlik ve çarşaf katlama görevlerinin de üstesinden başarıyla geldi. Bu anları Instagram'da paylaşan 21 yaşındaki oyuncu, çalışkanlığıyla da alkış topladı.


EDHO'da Oktay Kaynarca'nın kızını oynuyordu.

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