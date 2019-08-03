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  • 03.08.2019
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Meryem Uzerli için kolları sıvadı

Eski aşkı ’ten bir kızı olan Meryem Uzerli, için kolları sıvadı. Son dönemde fotoğrafçılığa merak saran güzel oyuncu, kendi çektiği kareleri satışa sunacak. Elde edeceği geliri de kimsesiz çocukların daha iyi yaşam sürmesi için kullanacak.

Kimsesizlerin annesi!

BUGÜNE kadar çeşitli dernekler aracılığıyla çocuklara sayısız yardımda bulunan Meryem Uzerli, bir kez daha kalpleri fethetti... Bir süredir eski aşkı Can Ateş'ten olan kızı Lara ile doğup büyüdüğü Almanya'da olan Uzerli, ekranlara da ara verdi. Bu süreçte fotoğrafçılığa merak saran ünlü oyuncu, Instagram'da 'muportrait' adlı bir hesap açtı.

Burada kendi çektiği siyah beyaz fotoğrafları paylaşan Meryem Uzerli'nin takipçi sayısı kısa sürede 14 bin kişiyi buldu. Uzerli, gördüğü bu ilgiyi yardıma dönüştürmek için kolları sıvadı.

Kendi çektiği fotoğrafları ilk başta Ortadoğu'da satacak olan Meryem Uzerli, buradan elde edeceği gelirle kimsesiz çocukların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacak. Almanya ve Türkiye'deki birçok çocuğa yardım etmeyi planlayan Uzerli, daha çok gelir elde etmek için de birçok ünlü ismin fotoğraflarını çekip satmayı planlıyor.

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