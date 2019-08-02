Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.08.2019
  • Gazete

ile ayrılığında ihanet kokusu

ile kendi gibi oyuncu aşkı , iki buçuk yıllık aşka nokta koydu. İkilinin örnek gösterilen aşkının ihanet yüzünden bittiği iddia edildi.

İhanet kokusu

OYUNCU çift Miray Daner ile Kubilay Aka'nın herkesi imrendiren aşkı, önceki gün son buldu. 2,5 yıllık ilişkiyi sürpriz kararla bitiren ikiliden Aka, ayrılığı 'da şöyle duyurdu:

"ORTAK kararla ayrılmaya karar verdik. O güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Hoşçakal miroşum, mavim, huzurum, her şeyim." Aka'nın Daner'i oyuncu bir güzelle aldattığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.


Instagram'da Daner'e sık sık ilan-ı aşk eden Aka, bu kareleri silmeye kıyamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMiray Daner ile Kubilay Aka ayrılığında ihanet kokusu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri