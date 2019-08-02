OYUNCU çift Miray Daner ile Kubilay Aka'nın herkesi imrendiren aşkı, önceki gün son buldu. 2,5 yıllık ilişkiyi sürpriz kararla bitiren ikiliden Aka, ayrılığı Instagram'da şöyle duyurdu:

"ORTAK kararla ayrılmaya karar verdik. O güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Hoşçakal miroşum, mavim, huzurum, her şeyim." Aka'nın Daner'i oyuncu bir güzelle aldattığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.



Instagram'da Daner'e sık sık ilan-ı aşk eden Aka, bu kareleri silmeye kıyamadı.