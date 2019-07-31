ÜÇ yıllık evliliklerini geçen ay şok bir kararla bitiren Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım, ayrılığa daha fazla dayanamadı. İkili, boşanma sonrası soluğu farklı zamanlarda Bodrum'da almıştı. Eski eşler, dün de bir araya geldi.

EYÜBOĞLU, önceki gün de Bodrum'da gün batımını paylaştı. Güzel oyuncunun eski eşi de dakikalar sonra aynı yerden gün batımı manzarasını paylaşıp barışmayı ilan etti. Çiftin barışması hayranlarını sevindirdi.



Şok boşanmayla hayranlarını üzen ikili, bir ay sonra barıştı.