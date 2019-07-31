Arabesk'ın güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam Hakan Altun'la Harbiye Açıkhava'da muhteşem bir konsere imza attı. İkili, Poll Production organizasyonuyla düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamındaki "Usta Çırak" konserinde kulakların pasını sildi.
Kurtoğlu, daha sonra sahne arkasındaki lounge alanında kurulu Bereket Döner standında ziyafet çekti.
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