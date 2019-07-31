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  • 31.07.2019
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ve 'dan Harbiye'de konser

Usta çırak resitali

Arabesk'ın güçlü sesi , önceki akşam 'la Harbiye Açıkhava'da muhteşem bir konsere imza attı. İkili, Poll Production organizasyonuyla düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamındaki "Usta Çırak" konserinde kulakların pasını sildi.


Kurtoğlu, daha sonra sahne arkasındaki lounge alanında kurulu Bereket Döner standında ziyafet çekti.

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