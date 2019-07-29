iki yıldır süren çekişmeli boşanma davası Mart'ta sona erenaşkırahat bir nefes almıştı. Şener'lebitmesine neden olarak gösterilen Sponza'yla kaçışına son veren İbo, önceki akşamsahne alandinledi. Kutluay, mekana eski eşinden olanvegiderken Sponza ise tek başınaydı.Geçtiğimiz ay ABD tatilinde çocuklarıyla aşkını tanıştıran Kutluay, birlikte görüntü vermeme kuralını konser gecesi de bozmadı.Halbuki Kutluay'la boşanıpile yeni aşka yelken açan ve iki ayda evlenen Şener, çocukları ve Küpeli ile görüntü vermekten kaçınmıyor. İbo ise Sponza'yla tanıştırdığıiçin objektiflere mesafeli duruyor...Mekana çocuklarıyla giriş yapan İbo, aşkıyla içeride buluştu.