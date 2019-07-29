Demet Şener'le iki yıldır süren çekişmeli boşanma davası Mart'ta sona eren İbrahim Kutluay, aşkı Edwina Sponza'yla rahat bir nefes almıştı. Şener'le 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Sponza'yla kaçışına son veren İbo, önceki akşam Caresse Bodrum'da sahne alan Kenan Doğulu'yu dinledi. Kutluay, mekana eski eşinden olan kızı İrem ve oğlu Ömer'le giderken Sponza ise tek başınaydı. Mekana ayrı ayrı giriş yapan ikili, içeride buluştu. Geçtiğimiz ay ABD tatilinde çocuklarıyla aşkını tanıştıran Kutluay, birlikte görüntü vermeme kuralını konser gecesi de bozmadı.
DEMET KAÇMIYOR
Halbuki Kutluay'la boşanıp Cenk Küpeli ile yeni aşka yelken açan ve iki ayda evlenen Şener, çocukları ve Küpeli ile görüntü vermekten kaçınmıyor. İbo ise Sponza'yla tanıştırdığı çocuklarının psikolojisi için objektiflere mesafeli duruyor...
AŞIKLAR İÇERİDE BULUŞTU
Mekana çocuklarıyla giriş yapan İbo, aşkıyla içeride buluştu.
DEMET KAÇMIYOR
Halbuki Kutluay'la boşanıp Cenk Küpeli ile yeni aşka yelken açan ve iki ayda evlenen Şener, çocukları ve Küpeli ile görüntü vermekten kaçınmıyor. İbo ise Sponza'yla tanıştırdığı çocuklarının psikolojisi için objektiflere mesafeli duruyor...
AŞIKLAR İÇERİDE BULUŞTU
Mekana çocuklarıyla giriş yapan İbo, aşkıyla içeride buluştu.
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