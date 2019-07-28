MERKEZI İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, yakın bir tarihte genç şarkıcı Aleyna Tilki ile iletişime geçti. Müze yetkilileri Tilki'ye "Heykelini yapmak istiyoruz" dedi. Güzel şarkıcı da büyük mutluluk duyduğu bu teklifi kabul etti.





Bunun üzerine Londra'dan yola çıkan bir ekip, önceki gün İstanbul'da Aleyna Tilki'yle bir araya geldi. Çalışmalara hemen girişen heykeltıraşlar, genç şarkıcının fotoğraflarını çekip, vücut ölçülerini not etti. Daha sonra da heykele başlamak için Londra'ya gitti. Bir figürün yapımı için 40 kişinin 8 ay boyunca çalıştığı öğrenildi. Aleyna Tilki'nin heykelinin yaklaşık 200 bin dolara (1 milyon 100 bin TL) mal olacağı ve heykelin 'Madame Tussauds Müzesi'nin, İstanbul şubesinde yer alacağı bildirildi. Müzede; Zeki Müren, Haldun Dormen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay'ın da heykelleri var.



Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'in (üstte) heykeli de 18 yaşındayken yapılmıştı.



'Harry Potter' serisinin yıldızı Daniel Radcliffe'nin (30) heykeli 17'sinde yapılmıştı. Radcliffe, "Heykeli yapılan en genç oyuncu" olma unvanını almıştı.