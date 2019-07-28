Sosyetik İşadamı Baran Süzer, çapkınlıkta sınırları aştı. İşleri gereği Türkiye ile Miami arasında mekik dokuyan Süzer, bugüne kadar Brezilyalı, İtalyan, İspanyol, Fransız ve Rus güzellerle aşk yaşadı. Ünlü playboy, geçtiğimiz ay ise gönlünü Portekizli model Alina Boyko'ya kaptırmıştı.



ALİNA BOYKO

ANCAK hızlı çapkın, kural bozmadı ve geçtiğimiz gün tatil için gittiği Yunanistan'ın Mikonos adasında ihanetin kitabını yazdı. Sosyetik işadamı, işleri dolayısıyla Portekiz'de kalan aşkını Polonyalı model Marta Kowalczyk ile aldattı. Süzer'i ise modelin paylaşımları ele verdi.





MARTA KOWALCZYK