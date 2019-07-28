Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.07.2019
  • Gazete

''nın yıldızı , 'nde aday gösterildi

Sınırsız başarı

ATV'NIN reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in başarısı sınır aştı. YAKIŞIKLI oyuncu, 'deki Seul Drama Ödülleri'nde 'En İyi Aktör' dalında aday gösterildi. Ödül töreni, 28 Ağustos'ta gerçekleşecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş, Seul Drama Ödülleri'nde aday gösterildi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri