ATV'NIN reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in başarısı sınır aştı. YAKIŞIKLI oyuncu, Güney Kore'deki Seul Drama Ödülleri'nde 'En İyi Aktör' dalında aday gösterildi. Ödül töreni, 28 Ağustos'ta gerçekleşecek.
ATV'NIN reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in başarısı sınır aştı. YAKIŞIKLI oyuncu, Güney Kore'deki Seul Drama Ödülleri'nde 'En İyi Aktör' dalında aday gösterildi. Ödül töreni, 28 Ağustos'ta gerçekleşecek.
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