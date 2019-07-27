Eğlenmek isteyenlerin yüksek fiyatlı ücretler ödediği Çeşme, 24 Ağustos'ta Komşu'dan akına uğrayacak... Yunanistan'ın dünyaca ünlü ismi Antonis Remos ile Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Mustafa Sandal, 24 Ağustos'ta Alaçatı'daki Spiaggia Grande isimli mekanda sahne alacak. Geçtiğimiz yıllarda Mikonos'taki konserinde Türk sosyetesinin dinlemek için binlerce euro ödediği Remos için bu kez Yunan sosyetesi Türkiye'ye akın edecek.
- Saklambaç
- 27.07.2019
- Gazete
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