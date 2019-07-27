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  • 27.07.2019
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ile ’un Çeşme konserine Yunan sosyetesi akın edecek

ile Yunan şarkıcı ’un Çeşme konserine ’dan talep çok olunca mekandaki loca fiyatları 20 binden 30 bin TL’ye çıktı...




Eğlenmek isteyenlerin yüksek fiyatlı ücretler ödediği Çeşme, 24 Ağustos'ta Komşu'dan akına uğrayacak... Yunanistan'ın dünyaca ünlü ismi Antonis Remos ile Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Mustafa Sandal, 24 Ağustos'ta Alaçatı'daki Spiaggia Grande isimli mekanda sahne alacak. Geçtiğimiz yıllarda Mikonos'taki konserinde Türk sosyetesinin dinlemek için binlerce euro ödediği Remos için bu kez Yunan sosyetesi Türkiye'ye akın edecek.

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