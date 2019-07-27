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  • 27.07.2019
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'den beach şov

Beach şov

POP müziğin başarılı ismi İrem Derici, konser için gittiği Bodrum'da önceki gün arkadaşlarıyla Barbelo'da deniz keyfi yaptı. Derici, kendi şarkıları çalınca ayağa kalkıp iskelede böyle dans etti.

Doğan SAVAŞ - BODRUM

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