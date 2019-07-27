POP müziğin başarılı ismi İrem Derici, konser için gittiği Bodrum'da önceki gün arkadaşlarıyla Barbelo'da deniz keyfi yaptı. Derici, kendi şarkıları çalınca ayağa kalkıp iskelede böyle dans etti.
Doğan SAVAŞ - BODRUM
POP müziğin başarılı ismi İrem Derici, konser için gittiği Bodrum'da önceki gün arkadaşlarıyla Barbelo'da deniz keyfi yaptı. Derici, kendi şarkıları çalınca ayağa kalkıp iskelede böyle dans etti.
Doğan SAVAŞ - BODRUM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.