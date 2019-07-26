YAPIMCI Muzaffer Yıldırım'ın işletmesini devralmasıyla bir dizi skandala ev sahipliği yapan Bebek Oteli, İstanbul'un gözde semtini iyice karıştırdı. Geçtiğimiz ay Arap turistlerin rezervasyonları olmasına rağmen içeri alınmadığı otel, aynı işgüzar tavrı işadamı Tuncay Özilhan'dan sosyetik tasarımcı Selma Çilek'e kadar birçok isme karşı sergiledi.



Tuncay Özilhan

Arap turistler, Özilhan ve Çilek kıyafet kurallarına uymadıkları için içeri alınmazken Anadolu Efes'in teknik direktörü Ergin Ataman da yanında 18 yaşından küçük çocuğu için Bebek Otel'e giremedi.



Selma Çilek



Ergin Ataman

Bebek'in yaşlı sakinlerine de "Artık burada saatlerce oturup sadece çay-kahve içmek yasak" uyarısı geldi.



Muzaffer Yıldırım, otele görünmeden girmek isteyen VIP müşterileri için iskele yapılmasının talimatını verdi.

ŞİKAYET YAĞMURU

Bebek Otel'in yeni işletme anlayışı, esnafın da tepkisini çekti. Semt sakinlerinin yanı sıra birçok esnaf, otelin önüne yeni yapılan iskeleyi yetkililere şikayet etti. Kafasına göre Bebek Otel'e yeni yasaklar koyan Muzaffer Yıldırım'ın talimatıyla yapılan iskelenin kaçak olup olmadığı ise yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkacak...



İşte şikayet edilen iskele

AYDIN HAMZA