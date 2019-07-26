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  • 26.07.2019
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annesiyle bezelye ayıkladı

, önceki gün annesiyle ’daki yazlığında bezelye ayıklayıp geleneğe uydu

Yazlıkcı Kenan!

KENAN Doğulu, tatilde her yazlıkçı gibi kışa hazırlık yaptı. Ünlü şarkıcı, önceki gün annesi Serpil Hanım ve kardeşi Canan ile bezelye ayıkladı.

Sanatçı, bu anları da sosyal medyada paylaştı. 45 yaşındaki şarkıcı, müzik dünyasında olduğu kadar ev işlerinde de hamarat olduğunu kanıtladı.


Doğulu, önceki akşam Türkbükü Sess Kulüp'teydi.

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