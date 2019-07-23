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  • 23.07.2019
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Ebru Şallı 'ye demir attı

Ege’de mavi huzur

Ebru Şallı, 'ye demir attı. Şallı, günlerdir işadamı nişanlısı Uğur Akkuş'un lüks teknesiyle Ege koylarını geziyor. Eski manken, dün de mavi turdaydı. Şallı, lüks teknede mavilikleri seyrederken nişanlısı da onu böyle fotoğrafladı.

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