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  • 23.07.2019
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eşi ve minik oğlu 'yla deniz keyfi yaptı

, ailesinin hasretine dayanamayınca soluğu Ege'de aldı. Başakşehirli futbolcu, takımının kampından özel izinle 'daki eşi ve minik oğlu 'nın yanına gitti.

Sefal'arda'

ÜNLÜ futbolcu Arda Turan, ailesinin hasretine dayanamayınca soluğu Ege'de aldı. Başakşehirli futbolcu, takımının kampından özel izinle Bodrum'daki eşi Aslıhan Doğan ve minik oğlu Hamza Arda'nın yanına gitti.


Havalı dalış

Turan, ailesi ve dostlarıyla 3 milyon liralık lüks teknesinde gün boyu sefa sürdü.


Yıldız futbolcu; eşi, kardeşi ve dostlarıyla tekneden bu pozu verdi.

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