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  • 23.07.2019
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"" şarkısıyla zafer sarhoşu

Milyonluk sevinç
BIR senelik suskunluğunu 'Yağmurlar' şarkısıyla bozan Alişan, şu sıralar zafer sarhoşu... Sözü ve müziği Furkan Özsan'a ait şarkı, kısa sürede sosyal medya ve YouTube'da büyük ilgi gördü. Şarkı, 5 günde 2 buçuk milyon izlenme oranına ulaştı. Bu başarıyla büyük sevinç yaşayan , gelen olumlu tepkilerden memnun olduğunu söyledi.

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