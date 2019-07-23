BIR senelik suskunluğunu 'Yağmurlar' şarkısıyla bozan Alişan, şu sıralar zafer sarhoşu... Sözü ve müziği Furkan Özsan'a ait şarkı, kısa sürede sosyal medya ve YouTube'da büyük ilgi gördü. Şarkı, 5 günde 2 buçuk milyon izlenme oranına ulaştı. Bu başarıyla büyük sevinç yaşayan Alişan, gelen olumlu tepkilerden memnun olduğunu söyledi.
- Saklambaç
- 23.07.2019
- Gazete
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