ay kendi gibi oyuncuile üç yıllık evliliğini bitirensürpriz hamle... Yıldırım, pek çok meslektaşı gibi sinema ve televizyondan kazandığını gayrimenkule yatırdı. Ünlü oyuncu,(yaklaşık 5 milyon 650 bin lira) lüks bir villa satın aldı.Boşanma sonrası milyonluk yatırıma imza atan Yıldırım,havuzluvillasını kendi zevkine göre dekore ettirdi. 32 yaşındaki oyuncu, şu sıralar yılın yorgunluğunu milyonluk villasında atıyor.