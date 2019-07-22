Geçtiğimiz ay kendi gibi oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile üç yıllık evliliğini bitiren Kaan Yıldırım'dan sürpriz hamle... Yıldırım, pek çok meslektaşı gibi sinema ve televizyondan kazandığını gayrimenkule yatırdı. Ünlü oyuncu, Bodrum'daki Pera Gümüşlük Evleri'nden 1 milyon dolara (yaklaşık 5 milyon 650 bin lira) lüks bir villa satın aldı.
MİLYONLUK YATIRIM
Boşanma sonrası milyonluk yatırıma imza atan Yıldırım, 200 metrekarelik havuzlu 4 oda bir salon villasını kendi zevkine göre dekore ettirdi. 32 yaşındaki oyuncu, şu sıralar yılın yorgunluğunu milyonluk villasında atıyor.
MİLYONLUK YATIRIM
Boşanma sonrası milyonluk yatırıma imza atan Yıldırım, 200 metrekarelik havuzlu 4 oda bir salon villasını kendi zevkine göre dekore ettirdi. 32 yaşındaki oyuncu, şu sıralar yılın yorgunluğunu milyonluk villasında atıyor.
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