Nusret Gökçe ile başlayan et lokantaları akımına ünlüler de uydu. Burak Özçivit ve Erkan Petekkaya gibi oyuncular, açtıkları et lokantalarıyla farklı bir gelir kapısı elde etti. Bu modaya son olarak Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ da uydu. Ünlü çift, Beşiktaş'ta "Tütsü By Düvee" adıyla bir et restoranı hizmete açtı.



Onan ile Aslantuğ çifti, sık sık Yalova'daki çiftliğe giderek de restoranlarına getirdikleri ürünleri yerinde inceliyor.

USTA oyuncu Aslantuğ'un zarif eşi Onan'la aylardır büyük bir titizlikle hazırlandığı lokantadaki tüm ürünler, organik...

Yalova yakınlarındaki bir çiftlikten getirilen sebzeler ile etler, odun ateşinde pişiriliyor. Mehmet Aslantuğ'un üzerine titrediği restoran ise "Magazin dünyasında et rekabeti kızıştı" dedirtti.

AYDIN HAMZA