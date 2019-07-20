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  • 20.07.2019
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Nusret'e rakip çıktı! ile çifti açtı

Nusret’e ünlü rakip çıktı! Oyuncu ’nın ardından ile da bir açtı. Ünlü çift, 'ta "Tütsü By Düvee" adıyla bir et restoranı hizmete açtı.

Rekab'et' kızıştı!

Nusret Gökçe ile başlayan et lokantaları akımına ünlüler de uydu. Burak Özçivit ve Erkan Petekkaya gibi oyuncular, açtıkları et lokantalarıyla farklı bir gelir kapısı elde etti. Bu modaya son olarak Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ da uydu. Ünlü çift, 'ta "Tütsü By Düvee" adıyla bir hizmete açtı.


Onan ile Aslantuğ çifti, sık sık 'daki çiftliğe giderek de restoranlarına getirdikleri ürünleri yerinde inceliyor.

USTA oyuncu Aslantuğ'un zarif eşi Onan'la aylardır büyük bir titizlikle hazırlandığı lokantadaki tüm ürünler, organik...

Yalova yakınlarındaki bir çiftlikten getirilen sebzeler ile etler, odun ateşinde pişiriliyor. 'un üzerine titrediği restoran ise "Magazin dünyasında et rekabeti kızıştı" dedirtti.

AYDIN HAMZA

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